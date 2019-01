Szef MON chwali się zakupem śmigłowców. "Nie rezygnujemy ze wzmacniania polskiej armii"

Mariusz Błaszczak poinformował, że zakupione przez ministerstwo Black Hawki będą służyć we wszystkich misjach, gdzie uczestniczą polscy żołnierze. Skomentował także zaniedbania w armii, które mają być efektem rządów PO-PS.

Minister Obrony Narodowej zdradził szczegóły dotyczące zakupu czterech śmigłowców typu Black Hawk. - Będą służyły we wszystkich misjach, gdzie uczestniczą żołnierze wojsk polskich. Zamówienie będzie realizowane przez polskie zakłady. Pracują tam świetni inżynierowie. To ważny kontrakt, który daje im szansę na rozwój - wyjaśnił na antenie TVP.

Mariusz Błaszczak wskazał też różnicę w porównaniu do zakupu Caracali. - To była oferta na montownie. Tam nie było przyszłości dla polskich zakładów w Mielcu czy Świdniku. Właśnie dlatego zwalniano stamtąd pracowników - tłumaczył. Dodał też, że resort czeka na rozstrzygnięcie przetargu na śmigłowce zwalczające okręty podwodne dla marynarki wojennej.

Szef MON skomentował też zaniedbania w modernizacji polskiej armii. - To efekt politycznej decyzji podjętej przez poprzedni rząd. Platforma Obywatelska kierowała się interesami wąskiej grupy ludzi. Tak oceniam te transakcje - powiedział.

Na koniec polityk zdradził, kiedy można się spodziewać stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. - Trwają negocjacje co do daty. W połowie lutego mamy kolejne spotkanie. Znany jest też termin Pentagonu, który do końca marca ma przedstawić ocenę dotyczącą projektu. Zależy nam na tym, aby Polska była bezpieczna. Nie zrezygnujemy z programu dotyczącego wzmacniania armii - podsumował.