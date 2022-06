Miał być 20 km od polskiej granicy. Putin podjął decyzję

Putin nagle przybył na Kreml

Jednocześnie media obiegła wiadomość, że Władimir Putin pojawił się nagle na Kremlu. Do przyjazdu miało dojść w nocy. W sieci szybko pojawiły się nagrania. Do tego przejazdu miało dojść około godziny 23 w sobotę. "To zwykle wiąże się z jakąś ważną decyzją" - czytamy.