Wojna w Ukrainie. Premier Szwecji reaguje po rozmowie z Erdoganem [RELACJA NA ŻYWO]

W sobotę premier Szwecji Magdalena Andersson wyraziła przekonanie o możliwych postępach w rozmowach z władzami Turcji przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO. Negocjacje mają doprowadzić do akceptacji przez Turcję szwedzkiego i fińskiego wniosku w sprawie wejścia do NATO. Premier Szwecji podkreśliła, że "nie może doczekać się spotkania z prezydentem Erdoganem". Ten zaś wcześniej mówił, że "Szwecja nie podjęła jednak żadnych konkretnych działań".