Polskie propozycje ws. migracji bardziej radykalne niż Merz

Autor przypomniał, że w środę (29.01.) kandydat CDU/CSU na kanclerza Niemiec Friedrich Merz przeforsował w parlamencie niemieckim rezolucję, w której jest mowa odsyłaniu imigrantów. Decyzja Bundestagu krytykowana była na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE w piątek w Warszawie. Uczestnicząca w szczycie niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała, że dano jej do zrozumienia, iż zaufanie do Niemiec zostało zachwiane.

Obecni w Warszawie ministrowie dostali od polskiej prezydencji materiały do dyskusji, których "nawet Merz nie odważyłby się przedłożyć" – czytamy w "Die Zeit". Autorzy materiałów stawiają pytanie, czy Konwencja Genewska jest jeszcze wykonalna.

"O tych zasadach należy przeprowadzić pogłębioną dyskusję" – czytamy w polskim dokumencie. Oznacza to – pisze "Die Zeit" – że należy je zakwestionować. "(Konwencja) powstała przy końcu II wojny światowej, w porównaniu do czasów współczesnych w całkowicie innej sytuacji geopolitycznej" – cytuje redakcja polski dokument, interpretując to zdanie jako przyznanie, że Konwencja "przestała być aktualna".