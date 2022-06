Ukraińskie zapasy broni na wyczerpaniu. Liczy się każdy dzień

Gen. Karpenko stwierdził, że do prowadzenia aktywnych działań zaczepnych Ukraińcy potrzebują 40 brygad. Na organizację jednej ukraińskiej brygady zmechanizowanej potrzebnych jest 79 czołgów, 127 bojowych wozów piechoty i 66 systemów artyleryjskich. Można z tego odjąć 12 luf artylerii przeciwpancernej, jednak nadal będą to 54 zestawy artylerii lufowej i rakietowej. A to właśnie artyleria odgrywa główną rolę w Donbasie.