Nerwy na przesmyku suwalskim. Mieszkańcy pytają o schrony na wypadek wojny z Rosją

Sprawa schronów na Mazurach zainspirowała trójkę posłów: Michała Wypija, Annę Wojciechowską, Iwonę Maria Kozłowską do napisania interpelacji do Ministerstwa Obrony Narodowej. Sekretarz stanu MON Wojciech Skurkiewicz odpowiedział im, że przygotowanie schronów należy do kompetencji samorządów oraz Obrony Cywilnej Kraju. Jej szefem jest zaś Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.