Groźby w rosyjskiej telewizji. Chwalą się bronią

Po co Rosja to robi? W programie "Newsroom" WP mówił o tym Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Jak ocenił, w rosyjskich mediach propagandyści głoszą teorie o "wojnie nuklearnej" lub "III wojnie światowej" i takich gróźb będziemy słyszeć jeszcze wiele. - Im głośniej Rosja będzie krzyczała o tym, tym bardziej będzie to znaczyło, że nie osiąga swoich celów militarnych - podkreślił Jabłoński.