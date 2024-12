Wysłannik Trumpa o szansie na zakończenie wojny. Podaje datę

Generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji, wyraził przekonanie, że w 2025 r. może dojść do zakończenia wojny w Ukrainie. W rozmowie z Fox Business podkreślił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina są wyczerpane trwającymi walkami.

Kellogg uważa, że Donald Trump ma wizję i energię, by doprowadzić do rozmów pokojowych. Generał podkreślił, że obecny moment jest idealny na zakończenie konfliktu, biorąc pod uwagę ogromne straty po obu stronach. Szacuje się, że Rosja straciła od 350 do 400 tys. żołnierzy, a Ukraina około 150 tys. osób.