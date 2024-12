Zełenski ostro zareagował na słowa Orbana

Dodał, że "różni politycy robią sobie na tym PR" i w tym kontekście odniósł się do premiera Węgier Viktora Orbana . - Ja jego i takich jak on nie puszczę jako pierwszego. Są nam potrzebne bezpośrednie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi - zaznaczył.

Podkreślił, że Ukraina jest silnym krajem, co udowodniła podczas wojny obronnej z Rosją. - Czy Orban ma taką armię? Jakie on ma środki nacisku na Putina? Anegdota? Uśmiech? - zapytał.

Premier Węgier Viktor Orban poinformował 11 grudnia, że jego kraj podjął nowe wysiłki pokojowe, a on sam rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem na temat Ukrainy. - Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju - oznajmił Orban.