Przełom w podejściu do wojny? "Nie wystarczy już dostarczać Ukrainie tylko broń defensywną"

- Sojusznicy z NATO jasno mówią, że dostarczamy broń ciężką. Tego właśnie potrzebuje Ukraina, aby powstrzymać najnowszą ofensywę Rosji i odzyskać kontrolę nad swoim terytorium - zaznaczyła. - Musimy podwoić naszą odpowiedź. Do tej pory planowanie Putina było pełne błędnych założeń i błędnych kalkulacji. Mylił się co do siły i determinacji Ukrainy. Musimy ponownie udowodnić mu, że myli się co do naszej odporności i zaangażowania - podkreśliła Truss.