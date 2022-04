Wojna w Ukrainie. Gazprom podjął decyzję. Bułgaria odcięta od rosyjskiego gazu [RELACJA NA ŻYWO]

To już 63. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Kolejny europejski kraj został odcięty od rosyjskiego gazu. Od środy Gazprom wstrzymuje dostawy do Bułgarii - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Energii. Wcześniej rosyjskie władze zakręciły kurek na rurociągach do Polski i Litwy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.