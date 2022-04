Burza po wypowiedzi Ławrowa. "III wojna światowa? Rosja przegrywa, więc straszy"

- W tym kontekście, eksponowanie wątku gotowości Polski jako "jedynego państwa NATO" do interwencji na Ukrainie to sygnał dla Warszawy – jeśli nie przestaniecie pomagać Ukrainie, będziecie pierwszym celem ataku nuklearnego. Rosja, strasząc nas, próbuje zdestabilizować sytuację w Polsce (działanie to odnosi się do stymulowania nastrojów antyukraińskich i antynatowskich). Jest to kolejny element wojny informacyjnej. Wcześniej Kreml do budowy tego rodzaju nacisków wykorzystywał szantaż energetyczny czy informacje o rozmieszczaniu systemów rakietowych w obwodzie kaliningradzkim. Dzisiaj sugeruje, że to Polska mogłaby być celem rosyjskiego ataku nuklearnego w przypadku dalszego wspierania Ukrainy - mówi nam ekspert z Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.