Berlin: matka krytyka Kremla w szpitalu. Podejrzewa otrucie

Matka znanego rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Kremla Władimira Kary-Murzy trafiła to berlińskiej kliniki Charite. Kobieta twierdzi, że próbowano ją otruć, a niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia o usiłowanie zabójstwa.

"Kobieta powiedziała personelowi medycznemu w klinice, że podejrzewa, iż została otruta. Pacjentka została przeniesiona na oddział izolacyjny szpitala Charite. Prowadzone są badania krwi na obecność wszelkiego rodzaju substancji toksycznych. Trwają wszystkie działania wymagane przez policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i identyfikacji potencjalnych podejrzanych " – napisała berlińska policja we wtorek, 17 grudnia, w serwisie X.

Po zwolnieniu Kara-Murza nie udał się od razu do USA, gdzie ze względów bezpieczeństwa mieszka jego żona z córkami, tylko zatrzymał się w Niemczech. Jego matka już od dłuższego czasu mieszka w Berlinie.

Nowiczokiem próbowano także otruć w sierpniu 2020 roku rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Krótko potem został on przewieziony do berlińskiego Charite i był tam leczony przez kilka tygodni. Po powrocie do Rosji w styczniu 2021 roku został aresztowany i po kilku procesach skazany na 19 lat obozu karnego.