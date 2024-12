Tragiczna interwencja. Funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił 37‑latka

W Zielonej Chocinie, w województwie pomorskim, doszło do tragicznej interwencji policyjnej. Policjant śmiertelnie postrzelił 37-letniego mężczyznę, który wcześniej ranił innego funkcjonariusza w rękę - informuje RMF FM.

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 17. Policjanci z Chojnic zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który pobił ojca i demolował dom. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 37-latek zabarykadował się w mieszkaniu i groził samobójstwem. Zdecydowano o siłowym wejściu do mieszkania.