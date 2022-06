Najsłabszy punkt NATO. Putin o tym wie

Na strategiczne położenie przesmyku suwalskiego wpływa także fakt, że od strony Rosji korytarz lądowy do obwodu kaliningradzkiego prowadzi właśnie przez Litwę. - Niektórzy uważają, że nie ma sensu nas atakować, ale trzeba zauważyć, że jest to bezpośrednia droga lądowa do Kaliningradu - powiedział Ramūnas Šerpetauskas, dowódca lokalnego oddziału ochotniczej milicji. - Jeśli uda im się pokonać Ukrainę, to możliwe, że kolejny cios spadnie właśnie tutaj - dodał, nazywając przesmyk "piętą achillesową NATO".