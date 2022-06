Wojna w Ukrainie. Bestialstwo Rosjan: ostrzelali cywilów, którzy przyszli po wodę [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 116. dzień inwazji w Ukrainie. Siły rosyjskie w obwodzie donieckim ostrzelały ludzi, którzy przyszli po wodę. Wśród rannych jest m.in. dziecko. Wasyl Czynczyk z lokalnej administracji zaapelował do mieszkańców, by się ewakuowali, gdy jest jeszcze taka możliwość. Wojsko Władimira Putina przejęło kontrolę nad fabryką rudy żelaza w Zaporożu. Obecnie stanowi to poważne zagrożenie dla regionu, ponieważ może wystąpić poważne zanieczyszczenie - przekazał szef administracji obwodowej Zaporoża Aleksander Staruch. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.