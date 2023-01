"Zdążyć przed sądem". Profesorowie prawa oceniają "lex Kaczyński"

Zmiana "pozbawia wyrok sensu"

Prof. Łętowska uważa, że zmiana oznacza utratę odstraszającego charakteru decyzji sądu. - Po pierwsze, publikacja przeprosin w urzędowym biuletynie dotyczącym kwestii gospodarczych nie zapewnia dotarcia przeprosin do osób, wobec których dokonano pomówienia. Pozbawia to wyrok sensu dla poszkodowanego. Tak samo działa rażące obniżenie kwotowe sankcji do 15 tys. zł. Zepsuto tu więc cały mechanizm egzekucyjny, pozbawiając go znaczenia dla poszkodowanego i odstraszającego charakteru dla sprawcy. Po drugie – w tle chodzi o niewykonany przez Jarosława Kaczyńskiego wyrok zobowiązujący go do przeprosin Radosława Sikorskiego za pomówienie o zdradę dyplomatyczną - ocenia prawniczka.