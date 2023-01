RPO o 14-latce, której odmówiono aborcji. Dwie interwencje

Czy NFZ widzi potrzebę kontroli?

Do piśmie do prezesa NFZ Marcin Wiącek podniósł również, że sytuacja może wskazywać na naruszenie przez niektórych podlaskich świadczeniodawców postanowień umów w zakresie położnictwa i ginekologii. RPO zapytał o to, czy są podstawy do przeprowadzenia kontroli realizacji tych umów.