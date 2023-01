Dramat 14-latki w ciąży, której odmówiono aborcji. "Idziemy w bardzo złym kierunku"

- Osoby, które korzystają z klauzuli sumienia, bardzo często nie spełniają warunków korzystania z niej. Trzeba bowiem złożyć oświadczenie, że będzie się z niej korzystało do dyrektora placówki. I to przed pojawieniem się pacjentki, a nie w momencie przebywania jej na sali. To zmusza dyrektorów, by - kiedy wszyscy lekarze zgłoszą takie informacje - zapewnili lekarzy pozwalających na to, by szpital mógł funkcjonować - podkreśla nasz rozmówca.