Zmiana przepisów w Hiszpanii. Aborcja dla 16-latek bez zgody rodziców

Drakońskie kary dla aptek, które nie będą miały tabletek "dzień po"

Prawicowy "La Razon" nazywa "polowaniem na czarownice" przewidziane w ustawie drakońskie kary finansowe wobec aptek niewydających tabletek "dzień po" - od 90 tys. do 1 mln euro. Aptekarz zawsze musi mieć zapas "odpowiedni do zapotrzebowania" i nie może argumentować, że tabletek zabrakło. Prawicowe media podkreślają, że ustawa nie respektuje zapisanego w art. 16 Konstytucji prawa do sprzeciwu sumienia.