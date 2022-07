Prawo do aborcji prawem człowieka? PE przyjął rezolucję

Posłowie do PE "wyrażają swoją solidarność i wsparcie dla kobiet i dziewcząt w Stanach Zjednoczonych, jak również dla osób zaangażowanych zarówno w zapewnianie, jak i wspieranie prawa i dostępu do legalnej i bezpiecznej opieki aborcyjnej w tak trudnych okolicznościach". Biorąc to pod uwagę, "wzywają Kongres USA do przyjęcia ustawy, która chroniłaby aborcję na szczeblu federalnym".