Przemysław Czarnek mówi o aborcji. "Nie można ze zbrodni czynić prawa"

To właśnie do wydarzeń w USA w rozmowie z RMF FM nawiązał Przemysław Czarnek. - Cieszę się z tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Od mniej więcej 1968 r. w Europie Zachodniej i w świecie Zachodu obserwujemy powolny upadek naszej cywilizacji. Jeśli ze zbrodni robi się prawo, to mamy do czynienia z jakimś koszmarnym pomyleniem pojęć. Aborcja jest zbrodnią, jest zabójstwem. W związku z tym nigdy nie będziemy głosować za zbrodnią - powiedział minister edukacji i nauki.