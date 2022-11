Stała się ofiarą hejtu, bo jest łysa i ma tatuaże. "Skala była niespodziewana"

"Radzenie sobie z bezsilnością to moja codzienność"

Jak radzić sobie, wykonując tak trudny zawód? - W pracy lekarza bardzo ważne jest, by uznać, że będziemy czuć bezradność. Trzeba wymyślić, jak będziemy sobie z nią radzić. Bezradność zawsze będzie się pojawiać. Nasza gotowość do pomocy nie znaczy, że zawsze ktoś będzie tę pomoc chciał przyjąć. To kluczowe, żeby oddzielić to, na co mamy wpływ i na co nie mamy. Inaczej to prosta droga do wypalenia. Radzenie sobie z bezsilnością to moja codzienność - mówi gościni podcastu. I dodaje: - Historie pacjentów to nie są bajki. To bardzo często tragiczne historie. Wiem, że je przeżywam.