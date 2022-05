"Psychiatria jest niedotleniona, sina". Jak wygląda leczenie na polskich oddziałach psychiatrycznych?

- Nie wiem, czy w ramach przygotowywania się do tego materiału sprawdzał pan np. ceny prywatnej konsultacji u psychiatry dziecięcego. Nawet w miejscach, w których jest taniej, wcale nie jest tanio. To jest wydatek ok. 350-400 złotych za jedną wizytę. Jakiś czas temu miałam nieprzyjemność szukać konsultacji u psychiatry dziecięcego dla swojej kuzynki. W bardzo krótkim czasie miała do czynienia z kilkoma samobójstwami oraz próbami samobójczymi wśród swojej grupy rówieśniczej. W ciągu miesiąca były to cztery śmierci i dwa niepowodzenia. Dziewczyna była w kryzysie, chciałam znaleźć dla niej pomoc. To było gdzieś w połowie grudnia. Szukając terminu, nawet w prywatnych placówkach, nie znalazłam wolnej wizyty do końca kolejnego roku - wspominała rozmówczyni WP.