Te karteczki widziała cała Polska. "Takie treści to dla nas codzienność"

"To nie była kampania"

Przedstawiciele Instytutu w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślają, że ich celem "nie było uruchomienie całej Polski". - Choć jest nam miło z tego powodu. Uruchomiło to lawinę informacji skierowaną do nas. Dziękujemy za to. Dostaliśmy wielki odzew, a że nie chcieliśmy odnosić się do każdego komentarza czy każdej wiadomości osobno, postanowiliśmy więc zrobić porządek z karteczkami i umieścić je zbiorczo, w jednym wpisie na Facebooku. Po to, by nie rozpraszać ich w kilku wpisach, jak to było na początku. To nie była kampania, nie jesteśmy marketingowcami, więc działaliśmy po omacku - mówią.