"O wielu próbach nikt nigdy się nie dowie". Dlaczego młodzi odbierają sobie życie?

– Wydaje się nam, że dorośli mają prawdziwe problemy. Zapominamy, że dzieci mają problemy na swoją miarę. Dla nich są to pierwsze wyzwania. Nie mają jeszcze narzędzi, aby radzić sobie z tymi kryzysami. Więc pierwsze złamane serce, pierwsza przyjaciółka, która zdradziła, pierwszy mandat to sytuacje, w których może dojść do kryzysu emocjonalnego. I czasem dziecko jest w tym kompletnie same, bo jak próbuje porozmawiać z rodzicami, to słyszy tylko "Daj spokój". Kiedy sytuacja powtarza się wielokrotnie, dziecko zamyka się w sobie, zaczyna czuć się niewidzialne. Ma wrażenie, że jakby zniknęło z domu, to nikt by nie zwrócił na to uwagi. Wtedy mamy do czynienia z zaniedbaniem emocjonalnym – tłumaczy rozmówczyni WP.