Cztery lata od śmierci Pawła Adamowicza. "Powiem szczerze: nie chcę wspominać"

Poprosiłem o zabranie głosu i powiedziałem: "Na sali jest jeden z ojców założycieli KOR, Antoni Macierewicz. Jeżeli państwo macie uwagi, to proszę zapytać członka waszego klubu, jak było". Na sali cisza. Wielu się spodziewało, że Antoni Macierewicz powie, że nie mam racji, a on na to: "Myśmy z panem posłem Adamowiczem historię KOR-u omówili w 1982 r. podczas internowania w więzieniu w stanie wojennym" (śmiech). Potwierdził to, co mówiłem. Dopiero odwołanie się do Macierewicza pomogło, by przyjąć poprawkę. Z takimi absurdami mamy do czynienia. Teraz już z niektórymi witam się na dworcu, w samolocie czy pociągu, ale dopiero po dwóch-trzech latach. To rozmowy kurtuazyjne.