Stefan W. w trakcie rozprawy zachowywał się inaczej niż zwykle. Zagadywał policjantów

Dominika M. zeznała, że po ataku na prezydenta "była świadkiem chaosu". Wskazała, że po ataku przeganiali ludzi, tak by karetka mogła dostać się pod scenę. "Staliśmy w szeregu, by żadna osoba nie miała dostępu do tego, co działo się na scenie". Zeznała, że po ataku nie widziała prezydenta Adamowicza tylko odjeżdżającą karetkę.