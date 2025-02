Mężczyzna oglądał pornografię przy szkole. Został zatrzymany

Mężczyzna, mieszkaniec Rybnika, przyznał się do zarzutów. Odpowie za prezentowanie treści pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór osobom postronnym.

Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Incydent szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, co przyczyniło się do szybkiej reakcji policji.