Ogórek broniła wzrostu cen paliw. Eksperci o teorii z TVP

- Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku to my jeździliśmy do Niemiec, bo tam był wtedy tańszy diesel. Musimy jakoś z tymi cenami żyć: może przesiąść się do autobusu czy organizować wspólne "podwózki" jednym autem, bo czasy kiedy cena benzyny była poniżej 5 zł, to raczej szybko nie wrócą - podsumowuje (niestety mało optymistycznie dla kierowców) Rafał Zasuń.