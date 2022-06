Tyle kosztuje tydzień urlopu w Polsce. Wakacje jeszcze nigdy nie były tak drogie?

Z nowego badania wynika, że określony budżet na wyżywienie podczas wyjazdów wypoczynkowych zakłada zawsze co ósmy (12 proc. ankietowanych), zazwyczaj co trzeci (33 proc.), czasami co czwarty (24 proc.), a rzadko niespełna co szósty (18 proc.) Polak. Tylko 13 proc. nie robi tego nigdy.