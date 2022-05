Zaskakujący pomysł na lato. " I tak znajdą się chętni"

Ekspert wskazuje na fotele i miejsce na nogi

Piotr Rachwalski wskazuje, że ED-160 to pociąg do dziennej jazdy. - To niewątpliwie eksperyment na żywym organizmie. Fotele nie są zbyt wygodne do tak długiej jazdy i spania, miejsca na nogi też nie jest zbyt dużo - stwierdza były szef Kolei Dolnośląskich.