"Paragony grozy" wracają, gorączka cenowa nad morzem. "Będzie jeszcze gorzej"

Inflacja gorsza niż COVID

- W mediach pokazujecie, ile to kosztuje, to znaczy, ile ludzie płacą, a nigdy nie napiszecie, ile od nas ciągną, a biorą coraz więcej. Dla przykładu panu podam. Mieszkam w Koszalinie, gdzie metr sześcienny wody ze ściekami kosztuje 10,70 zł. Tu w Łazach 31,70. Tylko dlatego, że jesteśmy nad morzem. Do tego coraz więcej płacimy za prąd, za gaz i wywóz odpadów. Jeśli połączymy te wszystkie dodatkowe wydatki, to wyjdzie więcej niż 30 proc. Przecież gaz skoczył jeszcze w górę pod koniec roku i to trzykrotnie. Rząd może radykalnie podnosić podatki, a my cen już nie - ubolewa przedsiębiorca.