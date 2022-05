Sezon nad Bałtykiem będzie nieprzewidywalny jak pogoda

Zatrudnię na sezon

Na elewacji lokalu przy deptaku w Kołobrzegu wisiała maleńka kartka, a na niej napis "przyjmę do pracy - informacja przy barze". Wszedłem, przywitałem się i dostałem tacę. Krótki test wystarczył, by przejść do kolejnego etapu. Nad polskim wybrzeżu pracę sezonową pracę można znaleźć niemal od ręki. Hotelarze, właściciele pensjonatów i restauracji, a także sklepikarze gorączkowo szukają pracowników. W sieci aż roi się od ogłoszeń, nowe pojawiają się co kilkanaście minut. Warunki zakwaterowania i formuła zatrudnienia często pozostawiają wiele do życzenia, ale praca, nawet dla młodych osób bez doświadczenia - jest.