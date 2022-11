"Będą cierpieć w piekle". Porażające słowa Stefana W.

Kolejny świadek zeznający we wtorek, to Wiesław K., który siedział z W. w jednej celi w zakładzie karnym. Mężczyzna stwierdził, że Stefan W. był bardzo spokojny. Przyznał, że jest zaskoczony czynem Stefana W., "bo ludzie coś mówią, a niekoniecznie to robią". Stefan W. miał twierdzić, że "będzie sławny" - dodał, że W. twierdził, że coś zrobi. - "Nie potraktowałem tego na serio, bo on był bardzo spokojny".