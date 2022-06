Stefan W. miał podrabiać listy od Dudy i Kaczyńskiego. Do sądu wpłynęły dwa pisma

Mężczyzna wspomniał też, później ponownie spotkali się w zakładzie karnym w Przeróbce. Dzieli razem celę. Mężczyzna opowiadał, że Stefan W. bardzo szybko się uczył i razem grali w szachy. - Był zakochany w Oliwie. W zasadzie nie rozmawialiśmy o polityce. Więzienie jest specyficznym środowiskiem, gdzie w zasadzie nie rozmawia się o polityce - zeznawał Wojciech W. i tłumaczył, że listopadzie 2017 r. Stefan W. mówił kolegom z celi, "żeby się nie martwili, bo szybko do nich wróci". - Byliśmy zaskoczeni z kolegą, bo tak w więzieniu się nie mówi. Stefan mówił, że jak wyjdzie to szybko wróci, bo ma rachunki do wyrównania. Nie dopytywałem się, co to za rachunki, ale domyślałem się. Stefan W. miał żal do swojego kuzyna, z którym dokonali napadu na bank. Obwiniał go, że go złapali. Mówił, że musi się zemścić na funkcjonariuszu w więzieniu, który go gnębił - zeznawał były kolega spod celi Stefana W.