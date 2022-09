Stefan W. krzyczał "Allah Akbar". Incydent na rozprawie w Gdańsku

Poczytalny czy nie? Okrzyk może być strategią obrony

Stefan W. jest oskarżony o "dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie", a także o popełnienie "przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania". Obu przestępstw oskarżony miał dopuścić się w warunkach powrotu do przestępstwa. Oskarżonemu grozi od 12 lat do dożywotniej kary więzienia.