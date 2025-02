Na nowego ambasadora USA spadła krytyka. Usunął wpis

Rose odniósł się do tych słów na portalu X. Pochwalił Sikorskiego, nazywając go "genialnym i wysoce szanowanym".

Wpis ambasadora spotkał się z krytyką ze strony niektórych komentatorów, którzy wskazywali na brak zrozumienia podatku VAT. Rose zrównał go z cłami, tymczasem VAT płacą wszyscy w UE, a nie tylko uczestnicy handlu międzynarodowego. Zwrócił na to uwagę sam Sikorski.

"Pan ambasador ma rację, że VAT zachęca do eksportu ale płacą go wszyscy a nie tylko importerzy i nie tylko kraje UE go stosują. Kiedyś widziałem wyliczenia z których wynikało, że gdyby VAT wprowadziły USA to mogłyby zrezygnować z podatku dochodowego" - napisał minister.