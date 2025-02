Tłusty Czwartek 2025. Kiedy wypada najsłodszy dzień w roku?

Tłusty Czwartek to dzień, na który czekają zwłaszcza miłośnicy słodkości. Zgodnie z tradycją, im więcej zjedzonych w tym dniu pączków, tym lepszy nadchodzący rok. Kiedy wypada Tłusty Czwartek w 2025 roku? Sprawdź, by nie przegapić okazji do świętowania.