Idzie Tłusty Czwartek. Jakie ceny pączków w tym roku?

Tłusty Czwartek to dzień, w którym statystyczny Polak zjada średnio 2,5 pączka. Niestety, podwyżki cen masła i jaj wpłynęły na koszt produkcji pączków. W detalu jaja kosztują ponad 1,50 zł za sztukę , a kostka masła osiąga cenę 10 zł. Efekt jest taki, że w 2025 roku za pączki zapłacimy w tym roku.

Ceny pączków różnią się w zależności od miejsca zakupu. W eleganckich cukierniach, takich jak "Słodki Słony" Magdy Gessler, cena za sztukę sięga 23 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Z kolei w zwykłych cukierniach ceny wahają się od 5 do 10 zł - podaje portalspozywczy.pl, który przyjrzał się cennikom niektórych cukierni w Warszawie, Łodzi i okolicach.