Jest spadek? Zrobili zakupy i sprawdzili ceny masła w Polsce

Jak podaje "Fakt", w Biedronce i Lidlu masło kosztuje teraz 7,99 zł, co jest niewielkim spadkiem w porównaniu do wcześniejszych cen. Warto jednak zauważyć, że ceny innych produktów, takich jak mięso, różnią się znacznie między sklepami. Na przykład pierś kurczaka może kosztować od 19,99 zł do ponad 26 zł.