Temu, Shein i Amazon na celowniku. UE zapowiada zmiany

Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia nowych przepisów, które nałożą odpowiedzialność na platformy handlu elektronicznego, takie jak Temu, Shein i Amazon, za sprzedaż niebezpiecznych i nielegalnych produktów. Jak przekazuje Onet, powołując się na informacje "The Financial Times", zmiany te mają na celu lepszą kontrolę importu z Chin, który w ostatnich latach znacząco wzrósł.