Ceny masła w Polsce. Będzie spadek?

Ceny masła w Polsce wzrosły w ubiegłym roku o ponad 27 proc., co stawia nasz kraj w czołówce europejskich państw z największymi podwyżkami. Obecnie za 200-gramową kostkę masła trzeba zapłacić średnio ponad 9 zł. Jednak według prognoz producentów żywności, ceny zaczną spadać w drugim kwartale 2025 r.

Jak informuje RMF 24, widoczne obniżki cen masła mogą nastąpić już od kwietnia lub maja. Przed świętami wielkanocnymi można spodziewać się także drugiej fali promocji w sklepach. Masło jest też jednym z produktów, którymi sieci handlowe konkurują między sobą, co może wpłynąć na obniżki cen.

Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner zaznacza, że na obniżki cen wskazuje sytuacja na giełdzie. - To raczej jest pewne, bo widać już pewne drgnięcia na rynku kontraktów 'future market'. Szacowałbym, że spadki nastąpią w maju, a cena to będzie ok. 7 zł - powiedział Gantner w rozmowie z RMF 24.