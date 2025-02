Oszustwo na iPhone'a. Niebywałe, jak wpadł 20‑latek

Do oszustwa doszło miesiąc temu, gdy 59-latek znalazł ogłoszenie o sprzedaży telefonu na jednym z portali. Aby uwiarygodnić transakcję, oszust posłużył się podrobionym dokumentem. Spotkanie odbyło się w galerii handlowej na Przymorzu, gdzie doszło do przekazania pieniędzy. Po powrocie do domu okazało się, że telefon jest chińską podróbką.