Był posłem KO. Podważył zapowiedź Tuska. "Na szarym końcu"

- W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych i jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym (...) powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld niż 650. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki - powiedział szef rządu.

- 600 mld mieliśmy w 2023 roku. Tyle było inwestycji. Myślę, że chodzi o inwestycje strategiczne albo prywatne lub doszło do pomyłki. 650 mld zdeklarowanych przez premiera to 16,5 proc. PKB planowanego na ten rok. To nie jest żaden przełom. To jest ciągle na szarym końcu Unii Europejskiej - powiedział ekonomista.