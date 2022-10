"Boją się sromotnej porażki". Dulkiewicz o ruchu PiS

Aleksandra Dulkiewicz krytycznie oceniła decyzję PiS o wydłużeniu kadencji samorządów. W ubiegłym tygodniu taki projekt, głosami Prawa i Sprawiedliwości, przeszedł przez Sejm. Oznacza to, że wybory samorządowe odbędą się już po parlamentarnych - 5,5 roku po ostatnich. Czy cieszy ją wydłużenie rządów, prezydent Gdańska pytana była w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - To nie jest żaden prezent. To granie w kotka i myszkę z obywatelami i obywatelkami naszego państwa. Podważanie zaufania do demokracji i zaufania do rządzących. Jeżeli co chwilę zmienia się przepisy, widzimy jakie to ma skutki. To żaden prezent, to prezent dla PiS. Boją się sromotnej klęski.

Rozwiń