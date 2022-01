Magdalena Adamowicz trzy lata po zamordowaniu męża: Nie mam w sobie nienawiści. Chcę poznać prawdę

Zastanawiające jest to, że dziennikarka - nie mając całego aparatu państwowego - była w stanie samodzielnie coś ustalić. Nie wiemy do końca, czy to miało miejsce. Jako żona, jako osoba, której zamordowano najbliższego człowieka, chciałabym wykorzystać wszystkie źródła informacji, by poznać prawdę. Z drugiej strony rozumiem jako prawnik i osoba, która broni wolnych mediów i niezależnych dziennikarzy - przygotowuję w Parlamencie Europejskim program ochrony - zdaję sobie sprawę z tego, że jest prawo prasowe, które daje dziennikarzom konkretne prawa. Jednym z tych praw jest ochrona źródła informacji. W ostatnim czasie jestem często o to pytana w wywiadach i off the record słyszałam opinie, że samo środowisko dziennikarskie jest w tej sprawie podzielone. Niektórzy uważają, że w sytuacji takiego morderstwa powinno się podać źródło, inni mówią, że to zadanie prokuratury i oczywiście, że to jej zadanie. Liczę na to, że sąd niezależnie zbada wszystkie wątki i to wyjaśni.