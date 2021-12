Akt oskarżenia dla Stefana W. Bliscy Pawła Adamowicza zabierają głos

Stefan W. miał inspiratorów?

- Pamiętajmy, że prokuratura jest jedną ze stron. Ja osobiście będę występował w tym procesie w roli oskarżyciela posiłkowego. To sąd i sędziowie ocenią to, co ma do powiedzenia prokuratura, co zawiera materiał ze śledztwa i co będzie miał do powiedzenia sam oskarżony, czyli Stefan W., bo pamiętajmy, że może odmówić zeznań. Zostawmy to sądowi. Ufam, że rzeczowo i skrupulatnie rozważy wszystko, co będzie w materiale dowodowym.