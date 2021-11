W Gdańsku startuje kampania na rzecz migrantów przy granicy. Narodowcy zakłócili prezentację

- To jedna z pierwszych takich akcji. Chcemy zachęcić Polki i Polaków do aktywnego wspierania i pomagania ludziom. Nie każdy musi jechać na granicę, można wspierać zbiórki oraz łamać dezinformację. Straż Graniczna wywozi osoby do lasu, które następnie trafiają do obozów po stronie białoruskiej. Są tam torturowane - mówił Maciej Mandelt z Grupy Granica.