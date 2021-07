Poseł Konfederacji odpowiedział na pytanie o szczepienie

- Doskonale rozumiem i zgadzam się z tym, że odporność populacyjna pojawi się dopiero przy zaszczepieniu ok. 60 proc. społeczeństwa (w rzeczywistości 80 proc. - przyp. rm). Pamiętajmy jednak jaka jest polska dusza. My nie lubimy z natury, gdy coś nam się narzuca. Takie stawianie sprawy powoduje nieufność. Ludzie mają prawo być nieufni. Część ludzi z czasem może się zaszczepi jeśli uznają, że jest im to potrzebne - powiedział Michał Urbaniak.